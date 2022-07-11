Жители Майкопа остались без света из-за непогоды

В Майкопе жители двух районов остались без света из-за непогоды. Стихия в виде града, ливневого дождя и ударов молнии повредила в столице Адыгеи линии электропередачи.

Отключения и множество единичных обрывов ликвидируют три бригады энергетиков, сообщают в местной ТЭЦ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.