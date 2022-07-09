Россельхознадзор в МО выявил восточную фруктовую муху в партии черешни из Молдавии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты Россельхознадзора предотвратили воз в Московский регион партии черешни из Молдавии, в которой содержалась восточная фруктовая муха. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"...в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии свежей черешни весом 19,5 тонны был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, – восточная фруктовая муха", – рассказали в ведомстве.

По информации Россельхознадзора, партия с дефектом была выявлена 5 июля на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО "ЛЦ "Западные ворота".

Владельцу груза выдали уведомление о принятии мер в отношении партии черешни с восточной фруктовой мухой. Собственник принял решение уничтожить продукцию.

В мае Россельхознадзор запретил ввозить продукцию птицеводства из ряда регионов США и Канады. Временные ограничения устанавливались на фоне напряженной эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц.