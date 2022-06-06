Роспотребнадзор обнаружил в лапше Nissin Foods генетически модифицированную сою

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Генетически модифицированная соя обнаружена в американской лапше быстрого приготовления "

", сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В продукции зафиксировано наличие трансгенной сои линий GTS-3-2, A2704-12, A5547-127, MON87708, MON89788, FG72 в количестве более 0,9% (7,2%) каждая, а также незарегистрированной на территории РФ линии ГМО сои DAS-44406-06 в количестве более 0,5%, что нарушает требования технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) и "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011)", – отметили в ведомстве.

В связи с этим Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу продукции указанного производителя во избежание нанесения вреда здоровью населения.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 15 июля ограничит ввоз на территорию РФ томатов и перца из Бухарской области Узбекистана в связи с выявлением коричневой морщинистости плодов.

Отгруженные до 15 июля партии данных овощей будут допущены к ввозу в Россию после прохождения карантинной фитосанитарной экспертизы.

