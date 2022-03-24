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общество

18:36

Роскачество обнаружило кишечную палочку в сгущенке известных марок

обществоеда

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Роскачество проверило 28 торговых марок сгущенки. В двух из них специалисты обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о продукции торговых марок "Любимое молоко" и "Простоквашино". Кроме того, отклонения от требований ГОСТа нашли и в сгущенке следующих брендов:

  • "Лента";
  • "Главпродукт";
  • "Молочный союз";
  • "ДЕПовское";
  • Spar;
  • "Любимая классика";
  • "Молочная страна";
  • "СК";
  • "Волоконовское";
  • "Коровка из Кореновки";
  • "Карламанский";
  • "Белгородские молочные продукты".

Так, у образцов торговых марок "Лента", "Станция молочная" и "Карламанский" была выявлена повышенная массовая доля влаги. А в сгущенке брендов "Лента", "Главпродукт" и "Тяжин" специалистами найдены фитостерины, косвенно указывающие на фальсификацию молочного жира.

Лучшей сгущенкой в рейтинге стала продукция торговой марки "Ирбитское". Она показала соответствие опережающему стандарту Роскачества. Аналогичный результат отмечается и у сгущенки бренда "Алексеевское".

Ранее специалисты Роскачества проверили мясные и печеночные паштеты 16 торговых марок. В половине продукции была обнаружена кишечная палочка. Согласно исследованию, 69% продукции оказалось с нарушениями по параметрам безопасности, качества и достоверности маркировки. При этом заявленное мясо на этикетке соответствует фактическому у большинства продукции.

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