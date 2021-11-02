Роскачество проверило вафли на содержание ГМО и тяжелых металлов

Фото: ТАСС/ Анастасия Яковлева

Роскачество исследовало вафли с шоколадом 20 торговых марок по 45 показателям. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В продукции 17 торговых марок содержание сахара было выше оптимального значения (22 граммов на 100 граммов продукта). В двух марках данный показатель превысил норму в два раза. Больше всего сахара нашли в вафлях Bayan Sulu Choco (45,2 грамма) и "То, что надо!" (43,5 грамма), меньше всего – в продукции "Муля красотуля" (22,7 грамма) и "Мясновъ" (21,8 грамма).

Пестицид хлормекват-хлорид обнаружили в вафлях марки "Волжский пекарь".

Эксперты отметили, что некоторые производители оформляют упаковки своих вафель как детские, однако не предоставляют гарантии, что продукт отвечает самым строгим правилам.

Кроме того, в Роскачестве отметили, что многие шоколадные вафли производились с использованием какао-порошка, а не чистого шоколада. У вафель "Муля красотуля", "Ретро-Сладонеж", Bayan Sulu и Mannerо обнаружили несоответствия заявленных жиров и белков фактическим.

Самый нежный вкус оказался у вафель "Азбука Вкуса" и "Яшкино". При этом вафли 12 торговых марок могут претендовать на получение знака качества. Среди них продукция марок "Азбука Вкуса", "Аппетитки", "Коломенское", "Коровка", "Любимые", "Честный состав", "Яшкино", Toreo, Loacker, "365 дней".

Ранее специалисты Роскачества проверили творог и кефир для детей, после чего пришли к выводу, что все образцы являются безопасными. Эксперты взяли для проверки творог для детей до 3 лет и старше 10 торговых марок, кефир для детей от 8 месяцев шести марок. В их числе – "Мама Лама", "Фрутоняня", "Агуша", "Растишка", "ВкусВилл", "Тема" и другие. Образцы испытывали по более чем 160 показателям.

