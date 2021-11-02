Роскачество проверило вафли на содержание ГМО и тяжелых металлов

Фото: ТАСС/ Анастасия Яковлева
Роскачество исследовало вафли с шоколадом 20 торговых марок по 45 показателям. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
В продукции 17 торговых марок содержание сахара было выше оптимального значения (22 граммов на 100 граммов продукта). В двух марках данный показатель превысил норму в два раза. Больше всего сахара нашли в вафлях Bayan Sulu Choco (45,2 грамма) и "То, что надо!" (43,5 грамма), меньше всего – в продукции "Муля красотуля" (22,7 грамма) и "Мясновъ" (21,8 грамма).
Пестицид хлормекват-хлорид обнаружили в вафлях марки "Волжский пекарь".
Эксперты отметили, что некоторые производители оформляют упаковки своих вафель как детские, однако не предоставляют гарантии, что продукт отвечает самым строгим правилам.
Кроме того, в Роскачестве отметили, что многие шоколадные вафли производились с использованием какао-порошка, а не чистого шоколада. У вафель "Муля красотуля", "Ретро-Сладонеж", Bayan Sulu и Mannerо обнаружили несоответствия заявленных жиров и белков фактическим.
Самый нежный вкус оказался у вафель "Азбука Вкуса" и "Яшкино". При этом вафли 12 торговых марок могут претендовать на получение знака качества. Среди них продукция марок "Азбука Вкуса", "Аппетитки", "Коломенское", "Коровка", "Любимые", "Честный состав", "Яшкино", Toreo, Loacker, "365 дней".
Ранее специалисты Роскачества проверили творог и кефир для детей, после чего пришли к выводу, что все образцы являются безопасными. Эксперты взяли для проверки творог для детей до 3 лет и старше 10 торговых марок, кефир для детей от 8 месяцев шести марок. В их числе – "Мама Лама", "Фрутоняня", "Агуша", "Растишка", "ВкусВилл", "Тема" и другие. Образцы испытывали по более чем 160 показателям.
Как выбрать качественные вафли
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: