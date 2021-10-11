Роскачество обнаружило в наггетсах листерии и кишечную палочку

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Специалисты Роскачества исследовали куриные наггетсы и нашли в некоторых образцах листерии и кишечную палочку. Об этом сообщается на сайте организации.
Всего было проверено 20 торговых марок наггетсов. Во всех образцах не были обнаружены тяжелые металлы и токсичные элементы в количествах, которые могли бы нанести вред здоровью, однако в наггетсах некоторых производителей выявили нарушения по микробиологическим показателям.
"Так, незначительное превышение по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ) обнаружено в двух кулинарных изделиях (Metro Chef и Perfetto) и двух полуфабрикатах ("ВкусВилл" и "Мясницкий ряд"). В кулинарном изделии "Золотой петушок" была найдена кишечная палочка. В полуфабрикатах "ВкусВилл" и "Мясницкий ряд" выявлены листерии – бактерии, способные размножаться в пищевых продуктах", – говорится в сообщении.
Специалисты напомнили, что листерии попадают в продукты при несоблюдении гигиены производства и при неправильном хранении. При длительной термической обработке бактерии погибают.
Кроме того, в наггетсах трех других марок выявили бактерии золотистого стафилококка.
В Роскачестве отметили, что большинство проверенных наггетсов соответствовали показателям безопасности по содержанию антибиотиков.
Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества выявили значительное содержание нитратов в кабачковой икре. Стало известно, что привлечь к ответственности производителей продукта нельзя, так как на готовую продукцию на данный момент нет нормативов по содержанию нитратов. Эксперты исследовали икру 20 торговых марок на 446 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки продукции.
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