Роскачество проверило творог и кефир для детей

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Специалисты Роскачества проверили творог и кефир для детей, после чего пришли к выводу, что все образцы являются безопасными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Эксперты взяли для проверки творог для детей до 3 лет и старше 10 торговых марок, кефир для детей от 8 месяцев шести марок. В их числе – "Мама Лама", "Фрутоняня", "Агуша", "Растишка", "ВкусВилл", "Тема" и другие. Образцы испытывали по более чем 160 показателям.

"Абсолютно весь исследованный творог для детей (жирности от 3,9 до 4,2%) 10 марок оказался не только полностью безопасным, но и полезным", – отметили в Роскачестве.

Специалисты выяснили, что творог для детей до 3 лет и старше не содержит никаких антибиотиков и пестицидов, в нем также нет консервантов и синтетических красителей. Также в продукте достаточное количество кальция. Кроме того, не подтвердились опасения о наличии в твороге гормонов эстрогеновой группы.

Полностью безопасным оказался и исследованный кефир для детей 3,2% жирности. Эксперты не обнаружили в нем антибиотики, пестициды и афлатоксины, которые могут попасть в состав из кормов. Микробиологические показатели тоже в норме.

Ранее специалисты Роскачества исследовали куриные наггетсы и нашли в некоторых образцах листерии и кишечную палочку. Всего было проверено 20 торговых марок наггетсов.