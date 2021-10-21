Роскачество нашло в Дарницком хлебе следы пестицидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Роскачество нашло в Дарницком хлебе некоторых марок следы пестицидов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалисты исследовали хлеб 17 марок, произведенный в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Тамбовской и Курской областях. В продуктах восьми марок нашли следы ингибиторов и инсектицидов, которые могли перейти в готовый продукт из сырья.
"Пестициды пока не нормируются в конечном продукте, но нормируются в зерне, однако выявленные количества пестицидов во много раз меньше, чем максимально допустимые санитарными правилами", – рассказал исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.
При этом исследование не выявило консервантов, однако некоторые производители не соблюдают необходимый баланс ржаной и пшеничной муки, отчего меняется вкус продукта.
В хлебе торговых марок "Дарницкий Тверской", "Тамбовский хлебокомбинат", "Курскхлеб", "Коломенское" и "365 дней" зольность оказалась выше ожидаемой.
На присвоение российского Знака качества могут претендовать продукты марок "Каравай", "Хлебный дом" и "Черемушки", заключили специалисты.
Ранее Роскачество обнаружило в наггетсах листерии и кишечную палочку. Всего было проверено 20 торговых марок наггетсов. Во всех образцах не были обнаружены тяжелые металлы и токсичные элементы в количествах, которые могли бы нанести вред здоровью, однако в наггетсах некоторых производителей выявили нарушения по микробиологическим показателям.
Эксперты Роскачества исследовали самые популярные марки бутилированной воды
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