Роскачество обнаружило кишечную палочку в готовых мясных паштетах

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Специалисты Роскачества проверили мясные и печеночные паштеты 16 торговых марок, в половине продукции была обнаружена кишечная палочка, говорится на сайте организации.

Уточняется, что исследуемые товары были изготовлены по собственным нормативным документам производителей.

"В половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (микробной обсемененности), дрожжей и антибиотиков. Причем в паштете некоторых марок встречалось сразу несколько нарушений", – говорится в сообщении.

Согласно исследованию, 69% продукции оказалось с нарушениями по параметрам безопасности, качества и достоверности маркировки. При этом заявленное мясо на этикетке соответствует фактическому у большинства продукции.

Эксперты Роскачества рекомендовали покупателям выбирать паштет со сроком хранения не более 15 суток, а в домашних условиях хранить открытые упаковки не более 2 суток.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку, опасные микроорганизмы и консерванты в 81% образцов красной икры. По словам специалистов, за четыре года количество красной икры, нарушающей обязательные требования безопасности, увеличилось с 31 до 81%.