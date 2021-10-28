В Турции ответили на сообщения о приостановке экспорта в Россию мандаринов

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Приостановка Россией ввоза мандаринов одного турецкого поставщика не означает полного запрета их экспорта из страны. Об этом РИА Новости сообщили в Минсельхозе Турции.

В ведомстве подчеркнули, что не получали официального уведомления от Роспотребнадзора об этом решении, однако оно не касается всего экспорта мандаринов из Турции в Россию. Там также отметили, что в этой ситуации нет ничего чрезвычайного.

"Речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено. Такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации", – заявили в министерстве.

Ранее Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз мандаринов турецкой компании Fikret Degirmenci в связи с обнаружением в них пестицидов.

Концентрация пестицида в мандаринах превышает максимально допустимый уровень. Запрет на ввоз данной продукции начинает действовать с 29 октября до особого распоряжения ведомства.