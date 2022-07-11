Рыбаки устроили стрельбу из-за места для ловли рыбы в Свердловской области

В Свердловской области рыбаки не поделили место для ловли рыбы. Вероятно, рыбу в том месте было ловить легче всего. Спор двух компаний дошел до вооруженного конфликта.

Группа на суше попыталась закидать оппонентов на лодке камнями, а те сразу достали пистолет. Сделали несколько выстрелов и уплыли в закат. Есть ли в результате пострадавшие – неизвестно. В карьере, где произшел инцидент, разводят форель, а местные жители этим активно пользуются.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.