СК проверит обстоятельства наезда курьера на ребенка в Бирюлеве

В Москве начата проверка по факту наезда курьера на электровелосипеде на ребенка. Инцидент произошел накануне во дворе жилого дома в районе Бирюлево. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил рассмотреть происшествие в рамках уголовного дела. В пресс-службе службы доставки сообщили, что курьер временно отстранен от работы, а с родителями пострадавшего поддерживается связь.

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