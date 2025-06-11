11 июня, 11:15Происшествия
СК проверит обстоятельства наезда курьера на ребенка в Бирюлеве
В Москве начата проверка по факту наезда курьера на электровелосипеде на ребенка. Инцидент произошел накануне во дворе жилого дома в районе Бирюлево. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил рассмотреть происшествие в рамках уголовного дела. В пресс-службе службы доставки сообщили, что курьер временно отстранен от работы, а с родителями пострадавшего поддерживается связь.
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