ВСУ нанесли удары БПЛА по Белгородской и Курской областям

Поступают сообщения из Белгородской области о новых ударах беспилотников со стороны ВСУ. Один из дронов попал в автомобиль, в результате пострадали два мирных жителя.

В Курской области вражеские беспилотники атаковали заправку в городе Льгове. После налета в больницу попала целая семья – мать, отец и годовалый ребенок. У малыша диагностировано осколочное ранение головы.

Глава региона сообщил, что боевики нанесли удар после 16 часов, уже во время объявленного пасхального перемирия.

