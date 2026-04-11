Новости регионов: задержаны подозреваемые в создании пиротехники после ЧП во Владикавказе

После взрыва на складе во Владикавказе задержаны трое подозреваемых в незаконном производстве пиротехники. Об этом сообщает глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Изъяты компоненты для изготовления этих элементов. Десять пострадавших остаются в больницах, один из них в тяжелом состоянии.

Камчатские спасатели на снегоходах доставили следователей в район Авачинского перевала. Также они помогли транспортировать тела двух погибших туристов, сообщили в МЧС России. Группа туристов ранее совершала поход по природному парку Налычево. Туристы поссорились и разделились: двое пошли по одному маршруту, а еще семеро – по другому. Именно с последними прервалась связь.

