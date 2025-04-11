Новости мира: шесть человек погибли при крушении вертолета в США

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли при крушении вертолета в США. Семья одного из топ-менеджеров компании Siemens отправилась на воздушную экскурсию, однако после нескольких минут полета вертолет начал буквально разваливаться в воздухе, потерял управление и рухнул в Гудзон. Никому из пассажиров и экипажа выжить не удалось. Ведется расследование.

В Тунисе суд постановил освободить группу российских туристов, задержанных в стране в ноябре 2024 года. Их подозревали в причастности к терроризму. О снятии обвинений после расследования сообщили местные СМИ. Россияне попали в тюрьму прямо с экскурсии к античным памятникам. Оказалось, что туристы пытались въехать в особо охраняемый район у границы с Алжиром. Подозрения у правоохранителей вызвали фотоаппараты путешественников.

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