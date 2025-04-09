Угроза схода лавин объявлена в горах Сочи с вечера 9 апреля

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МЧС РФ по Краснодарскому краю объявило об опасности схода лавин в горах Сочи на высоте от 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предупреждение начнет действовать с 18:00 по московскому времени 9 апреля до аналогичного периода 11 апреля. Причем возможные сходы лавин могут достигать категории опасных явлений.

В связи с этим в МЧС призвали соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду.

На фоне резкой смены погоды в Сочи начали закрывать горнолыжные трассы. Из-за мощной метели на склонах установилась почти нулевая видимость. Однако некоторые канатные дороги продолжают работу в туристическом режиме.

В свою очередь, плохие погодные условия установились и на Эльбрусе. На курорте не работают канатные дороги и лыжные трассы из-за сильнейшей метели и порывов ветра, которые местами разгоняются до 30 метров в секунду.