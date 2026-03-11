11 марта, 13:15Происшествия
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Брянск
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, в результате погибли не менее 4 мирных жителей, ранены 42 человека.
По оценкам экспертов, по жилым районам ударили не менее 8 ракет. Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что это ракеты Storm Shadow совместного производства Франции и Великобритании.
