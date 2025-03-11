Последствия повреждения кровли дома в результате атаки БПЛА устраняют в Москве

На Домодедовской улице в Москве силами ПВО был сбит беспилотник. От его осколков есть незначительные повреждения кровельного материала и отдельных элементов остекления.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что оперативные службы работают на месте для того, чтобы ликвидировать небольшие механические повреждения.

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