11 февраля, 22:45Происшествия
Следователи работают в колледже в Анапе после стрельбы
Следователи и криминалисты работают в колледже в Анапе, где произошла стрельба. Нападавший застрелил одного человека и ранил двоих. Специалисты уже изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны. Самого стрелка задержали.
Улицы Новосибирска затопило после оттепели. В некоторых местах легковые машины с трудом преодолевали воду. Однако следом температура опустилась с плюс 3 до минус 15 градусов.
Повисшего на проводах дворника спасли в центре Санкт-Петербурга. Рабочий чистил от снега крышу, сорвался и повис на уровне шестого этажа. Спасатели помогли мужчине с помощью автолестницы.
