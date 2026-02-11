Форма поиска по сайту

11 февраля, 22:45

Происшествия

Следователи работают в колледже в Анапе после стрельбы

Следователи работают в колледже в Анапе после стрельбы

Коммунальные службы разбирают конструкции после пожара в доме в центре Москвы

Тарифы ЖКХ в России могут взять под особый контроль

"Московский патруль": мошенник Бог Кузя после освобождения возобновил свою деятельность

"Московский патруль": пострадавший при взрыве в подмосковном Фрязине выписан из больницы

"Московский патруль": суд продлил срок задержания мужчине, сломавшему девушке нос в метро

"Московский патруль": водитель Lexus устроил массовое ДТП на Дмитровском шоссе

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе

СК начал устанавливать причины пожара в доме на Пресненском Валу

Коммунальные службы приступили к работам в доме на Пресненском Валу, где произошел пожар

Следователи и криминалисты работают в колледже в Анапе, где произошла стрельба. Нападавший застрелил одного человека и ранил двоих. Специалисты уже изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны. Самого стрелка задержали.

Улицы Новосибирска затопило после оттепели. В некоторых местах легковые машины с трудом преодолевали воду. Однако следом температура опустилась с плюс 3 до минус 15 градусов.

Повисшего на проводах дворника спасли в центре Санкт-Петербурга. Рабочий чистил от снега крышу, сорвался и повис на уровне шестого этажа. Спасатели помогли мужчине с помощью автолестницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпогодарегионывидеоЕкатерина Ефимцева

