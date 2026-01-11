Генконсульство России подтвердило гибель россиянки после крушения катера в Таиланде

Генеральное консульство России подтвердило гибель россиянки после столкновения судов у берегов Пхукета в Таиланде. При крушении пострадал еще 21 человек.

Катер с русскоговорящими пассажирами столкнулся с рыболовным траулером. От удара нос судна развалился, катер перевернулся и ушел под воду. На борту находились 52 туриста и три члена экипажа. Все они оказались в воде. Люди держались друг за друга и помогали выбраться до приезда спасателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.