Новости мира: природные пожары охватили Австралию

Масштабные природные пожары охватили Австралию. В самом пострадавшем штате введен режим стихийного бедствия. По последним данным, три человека пропали без вести, более 130 домов сгорели. Местных жителей и туристов эвакуируют в пункты временного размещения. Около 38 тысяч зданий и предприятий остались без электричества. Огонь повредил или полностью уничтожил 130 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и виноградников.

Снежный шторм обрушился на горнолыжный курорт Бакейра-Берет в Испании. Непогода застала лыжников на высоте 2 500 метров. Ветер дул с такой силой, что буквально сбивал с ног туристов. Информация о пострадавших уточняется. Курорт находится в восточной части Испании.

