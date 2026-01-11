Россиянка погибла в результате крушения катера в Таиланде. Об этом сообщает тайская пресса. Более 10 туристов получили травмы.

Сколько среди них россиян, на данный момент уточняется. Катер с русскоговорящими пассажирами затонул у Пхукета после столкновения с рыболовным траулером. Авария произошла у острова Ко Кай. Скоростная лодка врезалась в траулер. На борту находились 52 туриста и три члена экипажа.

