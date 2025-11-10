Форма поиска по сайту

10 ноября, 08:00

Происшествия

Осьминог напал на российского дайвера в Турции

В Турции на российского дайвера напал осьминог. ЧП случилось, когда мужчина занимался очисткой подводной части яхты. Головоногий моллюск присосался щупальцами к спине дайвера и не отпускал его.

Мужчине удалось самостоятельно выбраться на сушу, где для освобождения от осьминога ему пришлось воспользоваться ножом. Можно было полить моллюска пресной водой, что заставило бы его мгновенно отпустить присоски и начать искать привычную соленую воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

