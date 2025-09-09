Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 07:15

Происшествия

Новости мира: в Мексике поезд врезался в двухэтажный автобус

Новости мира: в Мексике поезд врезался в двухэтажный автобус

Пожар произошел в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы

"Московский патруль": суд приговорил к 6 годам водителя за смертельное ДТП в столице

"Московский патруль": следователи провели обыски в зоогостинице в Чехове

"Московский патруль": полиция задержала в столице автовора

"Московский патруль": мужчины в масках украли у москвича дорогостоящие смартфоны

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Подмосковье

Новости регионов: молодой человек на самокате погиб под трамваем в Петербурге

В Чехове нашли второй дом зоогостиницы, на которую пожаловались владельцы собак

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля

В Мексике поезд врезался в двухэтажный автобус. В результате погибли минимум 8 человек, 45 пострадали. Трагедия произошла в городе Атлакомулько. Состав протащил автобус вниз по рельсам. У него снесло крышу, серьезно пострадала лобовая и задняя части.

Шквалистый ветер обрушился на испанский город Кальоса-де-Сегура в провинции Аликанте. Стихия повалила деревья, повредив городскую инфраструктуру. Местные власти оценивают нанесенный ущерб, информации о пострадавших не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпогодаза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика