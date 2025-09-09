Новости мира: в Мексике поезд врезался в двухэтажный автобус

В Мексике поезд врезался в двухэтажный автобус. В результате погибли минимум 8 человек, 45 пострадали. Трагедия произошла в городе Атлакомулько. Состав протащил автобус вниз по рельсам. У него снесло крышу, серьезно пострадала лобовая и задняя части.

Шквалистый ветер обрушился на испанский город Кальоса-де-Сегура в провинции Аликанте. Стихия повалила деревья, повредив городскую инфраструктуру. Местные власти оценивают нанесенный ущерб, информации о пострадавших не поступало.



