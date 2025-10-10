Новости регионов: ураганный ветер до 40 м/с обрушился на Курильские острова

Северо-Курильск уже второй день находится во власти мощного циклона, который принес ураганный ветер скоростью до 40 метров в секунду и сильные дожди. Стихия повредила крыши жилых домов, вызвав протечки во многих квартирах города.

На трассе Байкал – Бурятия сложилась опасная дорожная обстановка из-за метели и гололеда. Сотрудники ГАИ призывают водителей к повышенной осторожности, а дорожные службы ведут работы по очистке трассы от снега и обработке противогололедными материалами.

