Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 12:30

Происшествия

Новости регионов: ураганный ветер до 40 м/с обрушился на Курильские острова

Новости регионов: ураганный ветер до 40 м/с обрушился на Курильские острова

Новости мира: молодежь вышла на массовый митинг в Мадагаскаре

Новости регионов: массовое ДТП произошло на трассе Р-243 в Кировской области

Жители микрорайона Центрального в Новых Ватутинках несколько часов просидели без света

Подача электричества восстановлена в жилом районе Новые Ватутинки в ТиНАО

Электричество пропало в жилом районе Новые Ватутинки в ТиНАО

"Московский патруль": прокуратура нашла нарушения в работе частного зоопарка в Москве

"Московский патруль": сотрудники столичной Росгвардии зафиксировали рост краж в магазинах

"Московский патруль": в Москве раскрыта кража табачной продукции на 140 тысяч рублей

"Московский патруль": чемодан с 62 млн рублей передала мошенникам жительница Подмосковья

Северо-Курильск уже второй день находится во власти мощного циклона, который принес ураганный ветер скоростью до 40 метров в секунду и сильные дожди. Стихия повредила крыши жилых домов, вызвав протечки во многих квартирах города.

На трассе Байкал – Бурятия сложилась опасная дорожная обстановка из-за метели и гололеда. Сотрудники ГАИ призывают водителей к повышенной осторожности, а дорожные службы ведут работы по очистке трассы от снега и обработке противогололедными материалами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодарегионывидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика