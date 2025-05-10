Пассажирский автобус сгорел по пути из Дербента в Махачкалу. По данным МЧС, внутри транспорта находились 30 человек, но все успели вовремя выбраться на улицу. В результате возгорание потушили, но салон рейсового автобуса полностью выгорел.

В Забайкалье крупные лесные пожары угрожают населенным пунктам. Там за прошедшие сутки зарегистрировали семь новых ландшафтных пожаров, пять из которых угрожают населенным пунктам.

Купальный сезон в Анапе зависит от скорости и качества очистки пляжей от мазута, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что ведомство регулярно мониторит состояние береговой линии.