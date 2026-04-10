Спасательная операция завершилась в природном парке Налычево на Камчатке

На Камчатке завершилась спасательная операция в природном парке Налычево. Пятеро пострадавших туристов с признаками сильного обморожения вертолетом доставлены в Елизово.

К месту посадки направлены кареты скорой помощи. Там также будут работать психологи ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Еще двух человек спасти не удалось. По факту их гибели следователи возбудили уголовное дело. В администрации региона заявили, что семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.