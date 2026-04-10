Новости регионов: наводнение привело к гибели детей в Дагестане

В Дагестане количество детей, погибших в результате наводнения, увеличилось до трех. Больше всего от стихии пострадал Дербентский район. На месте работает техника, сотни людей помогают очищать территорию.

Горные районы республики накрыл мощный снежный циклон. В некоторых местах высота сугробов достигает двух метров. В пострадавшие населенные пункты авиация доставляет продукты, топливо и теплые вещи.

