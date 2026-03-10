Форма поиска по сайту

10 марта, 23:15

Происшествия

Дополнительная техника будет привлечена к поиску детей в Звенигороде

Дополнительная техника будет привлечена к поиску детей в Звенигороде

Следов троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, найти не удалось. В связи с этим к поискам будет привлечена дополнительная техника. Об этом сообщили в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

Водолазы продолжают работать в ледяной воде. В свою очередь, волонтеры и спасатели исследуют территорию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

