Дополнительная техника будет привлечена к поиску детей в Звенигороде

Следов троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, найти не удалось. В связи с этим к поискам будет привлечена дополнительная техника. Об этом сообщили в пресс-службе отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

Водолазы продолжают работать в ледяной воде. В свою очередь, волонтеры и спасатели исследуют территорию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

