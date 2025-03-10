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10 марта, 13:30

Происшествия

Новости регионов: ребенок едва не выпал с балкона в Ангарске

Новости регионов: ребенок едва не выпал с балкона в Ангарске

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Прокуратура Ангарска проводит проверку после инцидента с несовершеннолетним. Ребенок, оставшись без присмотра, перебрался через перила балкона на шестом этаже и повис. Соседи с нижнего этажа успели его подхватить.

Жители Приморья решили спасти тюленя, замеченного на льдине в одной из бухт. Экоактивисты предложили отвезти ластоногого в реабилитационный центр, но ветеринары заявили, что тюлень находится в хорошем состоянии и просто отдыхал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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