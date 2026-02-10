10 февраля, 21:45Происшествия
Пожар потушили в жилом доме в центре Москвы
Пожар потушили в жилом доме в Пресненском районе Москвы. Огонь успел распространиться на 300 "квадратов". В результате выгорел весь подъезд, лифт с шахтой и две квартиры. Спасатели эвакуировали из здания 37 человек.
В Роскомнадзоре подтвердили ограничения в работе Telegram. По данным ведомства, мессенджер так и не принял реальных мер для борьбы с мошенниками. На сервис уже составили несколько административных протоколов.
