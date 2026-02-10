Пожар потушили в жилом доме в центре Москвы

Пожар потушили в жилом доме в Пресненском районе Москвы. Огонь успел распространиться на 300 "квадратов". В результате выгорел весь подъезд, лифт с шахтой и две квартиры. Спасатели эвакуировали из здания 37 человек.

В Роскомнадзоре подтвердили ограничения в работе Telegram. По данным ведомства, мессенджер так и не принял реальных мер для борьбы с мошенниками. На сервис уже составили несколько административных протоколов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.