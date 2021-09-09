Число пострадавших при взрыве в Ногинске возросло до 22

22 человека, в том числе четыре ребенка, пострадали после взрыва бытового газа в доме в подмосковном Ногинске, сообщили в ГУ МЧС.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, в сумме были разрушены 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.