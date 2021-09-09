Полиция проверяет информацию о разгуливающем на востоке Москвы мужчине с автоматом

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Полиция проверяет информацию о мужчине, которого заметили с огнестрельным оружием на улице Короленко на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"В 10:20 в службу "02" от граждан поступило сообщение о том, что на улице Короленко замечен гражданин, у которого в руках, по предварительным данным, оружие неустановленного типа", – рассказали в ведомстве.

Полицейские прибыли на место, где видели мужчину. В настоящее время проводится проверка информации, выясняется, настоящий ли был автомат или муляж.

Ранее в столице задержали молодого человека после того, как он в центре города напугал прохожих своим видом: он был в камуфляжной форме с макетом автомата Калашникова в руках.

Задержанного доставили в отделение, где его допросили, проверили по базам, а затем отпустили. Как объяснил сам молодой человек, он перевозил макет оружия из дома на дачу в подмосковное Фрязино.

