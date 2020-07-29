В Москве задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия

16:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Полицейские задержали в городе подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители ГУ МВД России по столице.
Как уточнили в правоохранительных органах, в 1-м квартале Капотни был задержан 57-летний мужчина.
Полиция нашла предмет, конструктивно схожий с пистолетом, изготовленный самодельным способом путем переделки из сигнального пистолета МР-371 отечественного производства.
"По результатам проведенных исследований установлено, что изъятый предмет пригоден для производства выстрелов", – добавили в пресс-службе ведомства.
Также стражами порядка был изъят у подозреваемого массогабаритный макет автомата, несколько гильз и патронов.
Уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Ранее стало известно, что мужчина получил ранение из пневматического оружия в ходе конфликта на востоке столицы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
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