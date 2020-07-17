Три пистолета и более 400 патронов изъяла полиция у жителя Подмосковья

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Жителя Рузского городского округа задержали в связи с незаконным хранением оружия и боеприпасов. Об этом Агентству "Москва" рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в поселке Тучково установлен житель Московской области 1972 года рождения, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов", – поделилась Петрова.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью добавляет, что у подозреваемого найдены три предмета, которые конструктивно схожи с пистолетами разной модификации. Помимо того, в доме у мужчины обнаружили 400 патронов различного калибра.

Подозреваемого задержали, следственные действия продолжаются.

Ранее пассажир такси в Москве прятал в шортах огнестрельное оружие. Мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Против фигуранта возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия.