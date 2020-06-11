ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников из 15 регионов РФ

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность подпольных оружейников из 15 регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что операция производилась при содействии сотрудников министерства внутренних дел. Правоохранительным органам удалось пресечь незаконную деятельность 28 граждан.

Сообщается, что злоумышленники изготавливали оружие и патроны. Оперативники изъяли 166 единиц огнестрельного оружия – автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины и револьверы.

Также в ходе задержания были конфискованы 32 ручные гранаты, около 25 килограммов взрывчатых веществ, 14 детонаторов различных модификаций, свыше 8,5 тысячи патронов, 20 единиц холодного оружия, более 170 основных частей к оружию и шесть приспособлений для бесшумной стрельбы.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность мастерской по изготовлению оружия в Хабаровском крае. По факту произошедшего задержан 39-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Операция была проведена в мае текущего года. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

