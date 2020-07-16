Пассажир такси в Москве прятал в шортах огнестрельное оружие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У пассажира такси в Москве изъяли заряженное огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

"Во время несения службы инспекторами ГИБДД в районе улицы Тестовской для проверки документов был остановлен автомобиль Volkswagen Polo. В автомобиле такси в качестве пассажира находился 29-летний приезжий из ближнего зарубежья. Во время проверки документов мужчина заметно нервничал", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Согласно предоставленной информации, инспекторы обнаружили у пассажира за поясом джинсовых шорт рукоять, напоминающую ружье. При личном досмотре предмет, а также три гильзы изъяли. Экспертиза показала, что найденный объект – это изготовленный обрез ружья "ИЖ-18", а также два патрона. Один из них был в стволе.

В пресс-службе заявили, что мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Против фигуранта возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в квартирной краже на сумму 850 тысяч рублей. Задержанным оказался коллега потерпевшей.