Заместителя мэра Томска подозревают в крупной взятке

12:06
Фото: Агентство "Москва"/Антон Великжанин
Правоохранительными органами задержан заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков, подозреваемый в получении крупной взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Томской области.
"По предварительным данным, в период с 2016 по 2018 год подозреваемый лично получил крупную взятку от гражданки за способствование совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы", – сообщили в СК.
В сообщении следственного управления не называется имя подозреваемого, однако, согласно информации на сайте администрации Томска, эту должность занимает Евгений Суриков.
В настоящее время для сбора и закрепления доказательственной базы проводятся обыски на рабочем месте и в жилище подозреваемого, допрашиваются свидетели.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее по подозрению в коррупции был задержан директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: