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Происшествия

12:06

Заместителя мэра Томска подозревают в крупной взятке

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Антон Великжанин

Правоохранительными органами задержан заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков, подозреваемый в получении крупной взятки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Томской области.

"По предварительным данным, в период с 2016 по 2018 год подозреваемый лично получил крупную взятку от гражданки за способствование совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы", – сообщили в СК.

В сообщении следственного управления не называется имя подозреваемого, однако, согласно информации на сайте администрации Томска, эту должность занимает Евгений Суриков.

В настоящее время для сбора и закрепления доказательственной базы проводятся обыски на рабочем месте и в жилище подозреваемого, допрашиваются свидетели.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее по подозрению в коррупции был задержан директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов.

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