Суд поместил под домашний арест замгендиректора "Почты России" Емельченкова

18:52
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Замгендиректора "Почты России" по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова отправили под домашний арест на 2 месяца. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает "Интерфакс".
Емельченкова задержали накануне. По словам его адвокатов, в материалах дела указан причиненный ущерб "Почте России" в размере более 67 миллионов рублей. Свою вину он не признает.
Адвокат уточнил, что, по версии следствия, причинение имущественного вреда повлекло то, что Емельченков подписал допсоглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России.
За неисполнение этого договора с компанией "Сервионика" якобы набежали штрафные санкции на 350 миллиона рублей, потом они якобы были уменьшены до 37 миллионов рублей.
"Почте России" причинен ущерб в 67 миллионов рублей, но подписанное допсоглашение не оспаривалось в суде, отметил адвокат.
Следствие не исключает, что Емельченко причастен к картельному сговору. Уже проведены обыски в ряде IT-поставщиков "Почты России". В их числе "Национальная компьютерная корпорация", владельца Александра Калинина задержали.
"Почта России" сообщила о содействии правоохранителям.
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