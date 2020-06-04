Суд арестовал начальника отдела Минпромторга, обвиняемого в получении взятки

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Хамовнический суд Москвы арестовал гендиректора ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) Василия Клепалова и начальник отдела Минпромторга Ризвана Гайрбекова на два месяца. Они проходят по делу о взятке в размере 2 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

На этот же период заключен под домашний арест замначальника управления ФСВТС Сергей Гармаш. Все трое были задержаны накануне.

Источник агентства утверждает, что в конце мая Клепалов через посредников, в том числе Гармаша, передал в Москве Гайрбекову 2 миллиона рублей за выдачу лицензии на определенные виды деятельности для своего предприятия.

В Следственном комитете уточнили, что уголовное дело расследуется по статьям "Получение взятки в особо крупном размере", "Дача взятки" и "Посредничество во взяточничестве".

Подробностей расследования и имен фигурантов в ведомстве не назвали, уточнив, что Минпромторг оказывает содействие следователям.