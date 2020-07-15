Уголовное дело возбудили против топ-менеджера "Почты России"

11:57
Фото: pochta.ru
Уголовное дело возбудили против одного из должностных лиц компании "Почта России". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Выяснилось, что правоохранительные органы ведут следствие в отношении гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова.
Расследование по уголовному делу взяло на себя следственное управление по Южному административному округу ГУ СК по Москве. В "Почте России" отметили, что оказывают содействие по заведенному делу.
Ранее, в июне 2020 года, Хамовнический суд Москвы арестовал гендиректора ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) Василия Клепалова на два месяца. Аналогичная мера пресечения была избрана для начальника отдела Минпромторга Ризвана Гайрбекова. Мужчин подозревают во взяточничестве.
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