МВД просит отправить под домашний арест главу РВК Повалко

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МВД обратилось в суд с ходатайством отправить под домашний арест гендиректора и председателя правления "Российской венчурной компании" Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с МВД проводят обыски в офисе РВК, а также в доме ее гендиректора Александра Повалко. Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий".

Следствие подозревает, что деньги компании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей. Сейчас речь идет о 600 тысячах долларов, однако сумма может составить до 3 миллионов долларов.