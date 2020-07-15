Следствие запросило домашний арест для замгендиректора "Почты России" Емельченкова

15:36
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следствие направило ходатайство о домашнем аресте замгендиректора "Почты России" Сергея Емельченкова в Чертановский районный суд столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Материал поступил в суд, Емельченкову предъявлено обвинение по части 3 статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Следствие просит избрать в качестве меры пресечения домашний арест", – сообщила пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.
Ранее в среду, 15 июля, сообщалось, что в отношении Сергея Емельченкова, который занимает пост заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов "Почты России", было возбуждено уголовное дело.
Расследование дела ведет следственное управление по Южному административному округу ГУ СК по Москве. "Почта России", в свою очередь, объявила о содействии правоохранителям.
По предварительным данным, Емельченко может быть причастен к картельному сговору. Следственные органы провели обыски в ряде IT-поставщиков "Почты России". В их число попала "Национальная компьютерная корпорация", ее владелец Александр Калинин был задержан.
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