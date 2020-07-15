Замгендиректора "Почты России" Емельченков не признал вину в превышении полномочий

17:47
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Заместитель генерального директора "Почты России" по информационным технологиям Сергей Емельченков не признал свою вину в превышении должностных полномочий. Об этом рассказал следователь на заседании в столичном суде, сообщает РИА Новости.
В Чертановском суде рассматривалось ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. "Емельченков не признает вину в предъявленном обвинении", – уточнили в суде.
При этом Емельянов обратил внимание, что не согласен с выдвигаемыми обвинениями. "Я себя виновным не признаю, я не собираюсь коммуницировать с другими участниками, прошу мне избрать более легкую меру", – говорил замгендиректора "Почты России". Известно, что он обвиняется по пункту в части 3 статьи 286 УК РФ.
Расследование дела продолжает следственное управление по Южному административному округу ГУ СК по городу. "Почта России" сообщила о содействии правоохранителям.
Согласно предварительным данным, Емельченко может быть причастен к картельному сговору. Следственными органами были проведены обыски в ряде IT-поставщиков "Почты России". В их числе "Национальная компьютерная корпорация", владельца Александра Калинина задержали.
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