Директор Приморского океанариума во Владивостоке задержан по подозрению в коррупции

07:13
Фото: primocean.ru
Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупции, сообщает РИА Новости.
В учреждении вскрыли факты, указывающие на возможные правонарушения, и в связи с этим сотрудники обратились в полицию с просьбой провести проверку. В результате Логинова, который возглавил океанариум в 2018 году, задержали.
По данным источника в правоохранительных органах, задержание проходило во время получения подозреваемым взятки от подрядчика в два миллиона рублей.
Приморский океанариум является филиалом Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН.
В ноябре 2015 года суд приговорил замдиректора ФГУП Ремонтно-строительное управление (РСУ) Дмитрия Мингалева к 2,5 годам заключения за подкуп при организации работ по благоустройству океанариума в Приморье.
Помимо этого, к 12 годам колонии приговорили экс-директора этой же организации Андрея Поплавского за растрату более миллиарда рублей при строительстве океанариума. Он находился под арестом с начала расследования дела в ноябре 2014 года, а в августе 2017 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
Также по делу о растрате более миллиарда рублей при строительстве океанариума проходил экс-гендиректор компании НПО Мостовик Олег Шишов. Весной 2017 года его выпустили из омской колонии по решению суда об УДО.
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