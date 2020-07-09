Директор Приморского океанариума во Владивостоке задержан по подозрению в коррупции

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Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупции, сообщает РИА Новости.

В учреждении вскрыли факты, указывающие на возможные правонарушения, и в связи с этим сотрудники обратились в полицию с просьбой провести проверку. В результате Логинова, который возглавил океанариум в 2018 году, задержали.

По данным источника в правоохранительных органах, задержание проходило во время получения подозреваемым взятки от подрядчика в два миллиона рублей.

Приморский океанариум является филиалом Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН.

В ноябре 2015 года суд приговорил замдиректора ФГУП Ремонтно-строительное управление (РСУ) Дмитрия Мингалева к 2,5 годам заключения за подкуп при организации работ по благоустройству океанариума в Приморье.

Помимо этого, к 12 годам колонии приговорили экс-директора этой же организации Андрея Поплавского за растрату более миллиарда рублей при строительстве океанариума. Он находился под арестом с начала расследования дела в ноябре 2014 года, а в августе 2017 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Также по делу о растрате более миллиарда рублей при строительстве океанариума проходил экс-гендиректор компании НПО Мостовик Олег Шишов. Весной 2017 года его выпустили из омской колонии по решению суда об УДО.