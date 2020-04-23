Для тигра Амура в Приморье ищут опекуна

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Специалисты Приморского сафари-парка ищут опекуна для тигра Амура из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".
В материале говорится, что у парка "нет доходов, но остались расходы", поэтому специалисты вынуждены искать опекунов для животных. Отмечается, что трое пенсионеров уже взяли под опеку сокола-сапсана и даурского журавля.
В сафари-парке уточняют, что стоимость опеки над тигром Амуром обойдется в 40 тысяч рублей.
Тигр Амур прославился в 2015 году благодаря необычной дружбе с козлом Тимуром. Тогда козла привели в вольер к тигру как добычу, но Амур есть его не стал, так как Тимур дал отпор. Впоследствии Тимур даже смог занять спальное место хищника, заставив его спать на крыше.
Козел Тимур умер в ноябре прошлого года от остановки сердца.
Амурский тигр (также называется дальневосточным или уссурийским тигром, Panthera tigris altaica) – один из самых редких подвидов тигра (около 11% от всей численности вида). Обитает в России в Приморском и Хабаровском краях (90-95 процентов популяции), а также на северо-востоке Китая. Взрослые особи весят в среднем около 200 килограммов при длине с хвостом до 3 метров.
За последние 100 лет популяция всех подвидов тигров на планете сократилась более чем в 20 раз. В XX веке тигр был внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран.
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