Умер козел Тимур

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который прославился своей дружбой с тигром Амуром, умер. Об этом сообщает опекун животного Эльвира Головина на официальном сайте парка.

"Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях", – сказано в заявлении Головиной.

Опекун Тимура поблагодарила врачей сафари-парка и всех, кто поддерживал и помогал содержать животное.

Головина заверила, что урну с прахом Тимура похоронят с почестями, а в дальнейшем на этом месте появится бронзовая скульптура козла.

"Я благодарна за любовь в этой истории дружбы козлика Тимура и тигра Амура", – добавила Головина.

"Москва гид": Амур и Тимур

История дружбы Тимура и Амура облетела весь мир в 2015 году. Козла запустили в вольер к хищнику как добычу, но тигр не стал его есть. Тимур освоился в вольере и даже занял излюбленное место Амура, где он обычно спал.

Животные гуляли вместе в общем парке, а ночевали по отдельности. Видео с Тимуром и Амуром набрали миллионы просмотров на YouTube, в сафари-парк приезжали журналисты и ученые, друзья стали любимцами интернета.

В конце января 2015 года животные поссорились – тигр поранил козла. Травма оказалась достаточно серьезной, и в конце апреля Тимура привезли на лечение в Московскую академию ветеринарной медицины имени Скрябина.