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09 августа, 13:30

Происшествия

Новости регионов: два смертельных ДТП произошли на трассе М-7 под Нижним Новгородом

Новости регионов: два смертельных ДТП произошли на трассе М-7 под Нижним Новгородом

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Возле Нижнего Новгорода на трассе М-7 произошли две смертельные аварии. В первом ДТП столкнулись грузовик и легковой автомобиль. От удара легковушку смяло почти полностью. Погибли три человека, еще один получил травмы. Во второй аварии столкнулись два грузовика и одна легковая машина. Один человек погиб.

Между тем в Челябинской области из-за сильного потопа перекрыли дорогу. Вода заблокировала участок трассы Миасс – Карабаш – Кыштым. На месте работают сотрудники МЧС. Жителей пяти поселков собираются эвакуировать. Кроме того, на некоторых участках из-за потопа перестали ходить автобусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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