19-летний москвич три часа добирался до Петербурга на сцепке поезда

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего москвича, который три часа ехал между вагонами скоростного поезда. Нарушителя заметили на Московском вокзале. Выяснилось, что это не первый его заезд.

В Томской области задержали двух подростков, которые подожгли железнодорожные релейные шкафы. По данным следствия, это была диверсия: несовершеннолетние действовали по заданию спецслужб Украины.

В Санкт-Петербурге начинается масштабный ремонт Дворцовой набережной. Работы затронут участок от Эрмитажного до Дворцового моста и продлятся до октября. Специалисты переложат гранитные плиты, отреставрируют парапеты и обновят спуски.

