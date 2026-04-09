Новости регионов: Северо-Курильск остался без света из-за сильного ветра

В Северо-Курильске мощный циклон оставил город без света. Ветер достигал такой силы, что валил столбы и срывал кровли с домов: порывы достигали 58 метров в секунду. Опоры линии электропередачи не выдержали, в итоге электроснабжение нарушено сразу на нескольких улицах, восстановительные работы осложняет непогода. Школьников временно перевели на дистанционное обучение.

Жилые дома затопило из-за прорыва дамбы и ледяного затора в Бийском районе Алтайского края. Людей из опасной зоны эвакуировали и доставили в пункт временного размещения. Спасатели начали взрывать лед на реке Бия. Они также продолжают укреплять насыпи и расчищать водостоки, чтобы свести к минимуму последствия половодья.

